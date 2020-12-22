Подкаст "Би-би-си.doc". Суицид на карантине, трава как чудо и Иисус вместо футбола: как мы пережили 2020 год

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Подкаст "Би-би-си.doc". Суицид на карантине, трава как чудо и Иисус вместо футбола: как мы пережили 2020 год

В тени пандемии коронавируса в 2020 году оказалась пандемия психологических заболеваний. Страх болезни и смерти из-за Covid-19, экономические проблемы и самоизоляция крайне негативно отразились на нашем душевном здоровье. Число обращений к психологам резко выросло во многих странах.

Журналист Би-би-си Олег Антоненко выслушал истории российской журналистки и британского экс-футболиста, которые из-за отчаяния и депрессии оказались на грани жизни и смерти в 2020 году. А советские полярник и диссидент рассказали о своей изоляции задолго до пандемии и о том, пригодился ли им их опыт сейчас.

Подкаст "Би-би-си.doc" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

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