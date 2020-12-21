Новый штамм коронавируса, Рождество, брексит. Что происходит в Великобритании - объясняем за 2 минуты

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Новый штамм коронавируса, Рождество, брексит. Что происходит в Великобритании - объясняем за 2 минуты

Сложности на подъездах к британскому портовому городу Дувр начались еще в начале декабря.

Главная причина в том, что 1 января закончится переходный период выхода Британии из Евросоюза. Торговое соглашение до сих пор не подписано, что спровоцировало панические закупки. Рождество и ограничения из-за нового штамма коронавируса окончательно парализовали торговлю и передвижения.

Тем временем, в Лондоне и на Юго-Востоке Англии введен жесткий локдаун, запрещено ходить в гости, выезжать за пределы своей зоны и даже собираться на улице группами больше 2 человек.