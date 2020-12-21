"Мисс Беларусь" на свободе: как Ольга Хижинкова оказалась за решеткой?

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"Мисс Беларусь" на свободе: как Ольга Хижинкова оказалась за решеткой?

В Минске 20 декабря освободили "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову. Она провела 42 дня в изоляторе за участие в акции протеста. Модель задержали 8 ноября, и затем несколько раз продлевали срок содержания под стражей.

Арест Хижинковой вызвал большой резонанс в Беларуси и за ее пределами. В соцсетях даже прошел флешмоб в поддержку Ольги. Белоруски фотографировали свои ноги в колготках Conte, лицом которых модель является долгие годы. Компанию критикуют за то, что она не стала защищать своего амбассадора.