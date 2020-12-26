Суфражистки: первые феминистки в мире. Документальный фильм Би-би-си

В 2018 году исполнилось сто лет с тех пор, как все британские женщины старше 30 лет, имеющие собственность, получили право голосовать. Известный британский историк Люси Уорсли знакомит нас с историей известных и не очень участниц движения cуфражисток - молодых женщин из рабочего класса, которые взбунтовались против общепринятых норм и правил, навязываемых им обществом, и в итоге добились права голоса для женщин.