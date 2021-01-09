Сможет ли Джо Байден объединить Америку? Документальный фильм Би-би-си

На выборах президента США в 2020 году многое было впервые - первое голосование по почте, первая женщина-кандидат в вице-президенты, первая предвыборная кампания в условиях пандемии. Новым избранным президентом США стал демократ Джо Байден.

Эта гонка за президентское кресло была максимально напряженной - избиратели по всей стране разбились на два лагеря и их противостояние, казалось, вот-вот выйдет из-под контроля. Все это показало, насколько поляризовано американское общество, насколько не готовы ее граждане прислушиваться друг к другу и действовать сообща. Да, Джо Байден победил, но вопрос о том, сможет ли он объединить разобщенное общество, остается открытым.