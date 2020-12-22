Джо Байден привился от коронавируса. Кто еще получил вакцину и кто не торопится?

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Джо Байден привился от коронавируса. Кто еще получил вакцину и кто не торопится?

Получить прививку от коронавируса можно уже в нескольких странах мира. Массовая вакцинация пока доступна для медработников, уязвимых людей пожилого возраста и тех, у кого есть серьезные хронические заболевания.

Некоторые знаменитости и лидеры стран сделали прививку публично, чтобы привлечь внимание к вакцинации.

В США вакцину получил избранный президент Джо Байден - ему 78 лет, и он входит в группу риска.