Подкаст "Что это было". Почему новый штамм Covid-19 привел к блокаде Британии?

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Подкаст "Что это было". Почему новый штамм Covid-19 привел к блокаде Британии?

Власти Великобритании ввели жесткий локдаун в некоторых частях страны из-за стремительного распространения нового варианта коронавируса. Около полусотни государств приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством после того, как британское правительство заявило, что обнаруженный штамм может быть значительно заразнее своих предшественников. Действительно ли он так опасен – разбирается корреспондент Русской службы Би-би-си Николай Воронин.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.