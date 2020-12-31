Слова-2020. Главные события года меньше чем за 5 минут

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Слова-2020. Главные события года меньше чем за 5 минут

Составители Оксфордского словаря английского языка не смогли описать 2020 год одним словом. Впервые в истории слово года так и не выбрали, вместо этого определили 16 терминов, которые могут охарактеризовать "беспрецедентный год".

Лексикографы выбрали по одному или несколько слов на каждый месяц года.