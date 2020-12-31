Слова-2020. Главные события года меньше чем за 5 минут
Слова-2020. Главные события года меньше чем за 5 минут
Составители Оксфордского словаря английского языка не смогли описать 2020 год одним словом. Впервые в истории слово года так и не выбрали, вместо этого определили 16 терминов, которые могут охарактеризовать "беспрецедентный год".
Лексикографы выбрали по одному или несколько слов на каждый месяц года.
Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить все важные события, связанные с этими словами.