Пол Уилан: мрачная жизнь "американского шпиона" в российском трудовом лагере
Пол Уилан: мрачная жизнь "американского шпиона" в российском трудовом лагере
Пол Уилан, которого в России признали американским шпионом, призвал свое правительство приложить больше усилий для его освобождения.
Бывший морской пехотинец США, который также имеет канадское, ирландское и британское гражданство, в настоящее время находится в российском исправительно-трудовом лагере. Его приговорили к шестнадцати годам заключения.
Он рассказал по телефону ведущей Би-би-си Саре Рейнсфорд свою историю.