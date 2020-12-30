От полета "Драгона" до вакцины от коронавируса: пять главных научных достижений 2020 года

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От полета "Драгона" до вакцины от коронавируса: пять главных научных достижений 2020 года

2020 год вряд ли можно назвать удачным, но для науки он был не хуже остальных.

Наконец, отправлена к МКС первая коммерческая миссия – корабль "Драгон" компании SpaceX, о работе над которым Илон Маск впервые рассказал в 2014 году.

Завершен 10-летний труд по "расшифровке" раковых клеток – каталог генетической информации 38 видов раковых клеток.

И конечно, меньше чем за год ученые создали вакцину от коронавируса.