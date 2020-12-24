Застрявшие в море: на что идут беженцы-рохинджа в поисках безопасности

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Застрявшие в море: на что идут беженцы-рохинджа в поисках безопасности

Более 200 беженцев-рохинджа считаются погибшими или пропавшими без вести в море в 2020 году в поисках лучшей жизни.

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что более трети тех, кто отправился в рискованную поездку из Бангладеш в Малайзию и Индонезию - дети.

Многие беженцам пришлось голодать в море на лодках, управляемых контрабандистами, только для того, чтобы им было отказано в конечном пункте назначения из-за ограничений, связанных с Covid-19.

Это истории тех, кто выжил.