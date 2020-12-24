Подкаст "Что это было". Отравление Навального как главный политический скандал года

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Подкаст "Что это было". Отравление Навального как главный политический скандал года

Главная новость последней недели, а может быть и всего политического сезона в России – это очередной эпизод расследования об отравлении Алексея Навального. Выяснилось, что сам Навальный пообщался с одним из предполагаемых членов группы слежения за ним, сотрудником ФСБ, который в телефонном разговоре рассказал детали операции по неудачному покушению на политика.

Как сотрудник ФСБ мог выложить такие данные предполагаемой жертве и к чему это может привести, ведущая подкаста Лиза Фохт обсудила с журналистами Русской службой Би-би-си Владимиром Дергачевым и Сергеем Горяшко.