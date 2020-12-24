Что брексит означает для отношений Британии и ЕС с Россией?

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Что брексит означает для отношений Британии и ЕС с Россией?

Британия и Евросоюз в последний момент сумели избежать "обвального" брексита - резкого разрыва без соглашения - и договориться о том, как им жить, торговать и сотрудничать с 1 января 2021 года.

А как брексит повлияет на отношения Лондона и Брюсселя с Москвой?

Об этом Русская служба Би-би-си спросила директора Института России при Лондонском королевском колледже Сэма Грина и руководителя Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук Елену Ананьеву.