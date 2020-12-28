"Никогда никому об этом не рассказывай": как живут интерсекс-люди в России

По оценкам ООН, интерсекс-людей в мире около ста миллионов человек, а в России - примерно два миллиона. В медицинском сообществе их называют людьми с нарушением формирования пола, а кто-то до сих пор зовет их гермафродитами.