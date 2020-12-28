"Никогда никому об этом не рассказывай": как живут интерсекс-люди в России
По оценкам ООН, интерсекс-людей в мире около ста миллионов человек, а в России - примерно два миллиона. В медицинском сообществе их называют людьми с нарушением формирования пола, а кто-то до сих пор зовет их гермафродитами.
Интерсекс-вариаций не меньше сорока. Все они связаны с генетическими мутациями, с нетипичными для типичных мужчин или женщин половыми признаками. Люди, которых общество всегда предпочитало не замечать, скрывать за нормальным и типичным, десятилетиями хранили секрет о себе. Но теперь они говорят: "Привет, мир, мы часть тебя, мы существуем".