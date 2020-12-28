Борьба за иерусалимское подворье: Россия, каннабис и религия

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Борьба за иерусалимское подворье: Россия, каннабис и религия

В 2019 году в Москве за провоз каннабиса в багаже была задержана гражданка Израиля Наама Иссахар. Ее приговорили к 7.5 годам тюрьмы, но в дело вмешались политики. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долго вел о помиловании Иссахар переговоры с Владимиром Путиным. Одновременно с этим Россия и Израиль неожиданно договорились о передаче прав собственности на Александровское подворье - церковной собственности на территории Старого города в Иерусалиме - Российской Федерации.

Медиа связали эти события и предположили, что таким образом стороны добивались своих политических целей, но официальных подтверждений этой теории не было.

В итоге Нетаньяху забрал помилованную Нааму домой на премьерском самолете. А судьба подворья до сих пор не решена: история прав собственности на религиозные объекты в Иерусалиме уходит корнями глубоко в прошлое, а претендентов на Александровское подворье оказалось несколько.