Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии. Видео из суда
Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии. Видео из суда
Головинский суд Москвы признал виновным в хулиганстве анархиста и аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Его приговорили к шести годам колонии.
Суд решил, что Мифтахов принимал участие в нападении на офис "Единой России" в январе 2018. Тогда отделение партии атаковали неизвестные: ночью кинули дымовую шашку в разбитое окно на первом этаже.
Мифтахов на протяжении всего судебного процесса отрицал свою причастность к этому. Защита будет обжаловать приговор.