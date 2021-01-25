Главные цифры о митингах и Путин о "дворце"
Главные цифры о митингах и Путин о "дворце"
23 января в 122 городах России прошли акции протеста против ареста Алексея Навального. Уже после задержания политика на его ютуб-канале вышел фильм, в котором оппозиционер утверждает, что Путину принадлежит огромный дворец под Геленджиком.
Сам Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Алексея Навального, не принадлежит и никогда не принадлежал ему или его близким.
По данным "ОВД-Инфо", по всей стране во время митингов задержали более трех тысяч человек. Эти и другие цифры о прошедших протестах - в видео Русской службы Би-би-си.