Главные цифры о митингах и Путин о "дворце"

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Главные цифры о митингах и Путин о "дворце"

23 января в 122 городах России прошли акции протеста против ареста Алексея Навального. Уже после задержания политика на его ютуб-канале вышел фильм, в котором оппозиционер утверждает, что Путину принадлежит огромный дворец под Геленджиком.

Сам Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Алексея Навального, не принадлежит и никогда не принадлежал ему или его близким.