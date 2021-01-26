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"Привет, я Франциска": как робот в больнице поднимает настроение пациентам

Робот Франциска помогает персоналу в больнице Мюнхена с уборкой полов и дезинфекцией. Это особенно важно в период пандемии коронавируса: помощь робота экономит время медицинских работников.

Но у Франци, как лаского называет ее персонал, есть масса других полезных качеств - так, например, Франциска может говорить о своих любимых блюдах, читать рэп и даже рассказать (впрочем, не всегда смешные) анекдоты.