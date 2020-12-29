Подкаст "Что это было". Как мы запомним 2020 год?

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Подкаст "Что это было". Как мы запомним 2020 год?

Задача подкаста "Что это было" - быстро и понятно объяснить все, что нужно знать про главное событие недели. Весь год мы старались так и делать - рассказывали про отравление Навального, про ковид, про поправки в российскую Конституцию. Для последнего выпуска этого года мы попросили наших слушателей и некоторых наших коллег – постоянных участников подкаста - рассказать, что для них стало главным событием 2020 года.

Их истории представляют - и добавляют к ним свои - участники подкаст-команды Русской службы Би-би-си Виктор Нехезин, Оксана Чиж и Илья Кизиров.