Подкаст "Что это было". Как мы запомним 2020 год?
Подкаст "Что это было". Как мы запомним 2020 год?
Задача подкаста "Что это было" - быстро и понятно объяснить все, что нужно знать про главное событие недели. Весь год мы старались так и делать - рассказывали про отравление Навального, про ковид, про поправки в российскую Конституцию. Для последнего выпуска этого года мы попросили наших слушателей и некоторых наших коллег – постоянных участников подкаста - рассказать, что для них стало главным событием 2020 года.
Их истории представляют - и добавляют к ним свои - участники подкаст-команды Русской службы Би-би-си Виктор Нехезин, Оксана Чиж и Илья Кизиров.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.