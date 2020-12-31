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"Несчастный случай", Mirele и "Ровесник": индустрия развлечений vs Covid-19

Пандемия Covid-19 повлияла на очень многие сферы нашей жизни, но особенно пострадала сфера развлечений. Артисты эстрады еще весной стали заявлять о чудовищном финансовом положении, бары работают до 23 часов, в театрах, кино и на концертах может быть максимум 25% заполняемости залов.