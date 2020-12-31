"Несчастный случай", Mirele и "Ровесник": индустрия развлечений vs Covid-19
"Несчастный случай", Mirele и "Ровесник": индустрия развлечений vs Covid-19
Пандемия Covid-19 повлияла на очень многие сферы нашей жизни, но особенно пострадала сфера развлечений. Артисты эстрады еще весной стали заявлять о чудовищном финансовом положении, бары работают до 23 часов, в театрах, кино и на концертах может быть максимум 25% заполняемости залов.
Би-би-си поговорила с музыкантами, создателем бара "Ровесник", представителями театра "Практика" и сети кинотеатров "Каро", чтобы узнать, как индустрия развлечений в России пережила 2020 год и пандемию.