Лондон решил не выдавать США Джулиана Ассанжа. Главные моменты истории

Суд в Лондоне отказался экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Такое решение принято из-за его психического здоровья. Судья посчитала, что риск самоубийства в тюремной системе США слишком велик.

Несмотря на то, что суд наконец-то завершился, это решение вряд ли будет окончательным. США заявили, что подадут апелляцию.

Русская служба Би-би-си собрала ключевые моменты судебных разбирательств Ассанжа с 2010 года.