Лондон решил не выдавать США Джулиана Ассанжа. Главные моменты истории
Лондон решил не выдавать США Джулиана Ассанжа. Главные моменты истории
Суд в Лондоне отказался экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Такое решение принято из-за его психического здоровья. Судья посчитала, что риск самоубийства в тюремной системе США слишком велик.
Несмотря на то, что суд наконец-то завершился, это решение вряд ли будет окончательным. США заявили, что подадут апелляцию.
Русская служба Би-би-си собрала ключевые моменты судебных разбирательств Ассанжа с 2010 года.