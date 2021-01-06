Чем новый локдаун в Британии отличается от предыдущих

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Чем новый локдаун в Британии отличается от предыдущих

В Англии новый скачок заболеваемости коронавирусом привел к новому карантину - самому строгому с весны 2020 года. На днях впервые было выявлено свыше 60 тыс. случаев за сутки.

В больницах - беспрецедентное число пациентов с Covid-19. В итоге в стране закрыты школы и магазины, гражданам запрещено выходить из дома без веских причин.

Но подход к третьему по счету полному локдауну отличается от предыдущих: британцам предстоит сидеть дома до тех пор, пока не привьют почти 14 миллионов жителей страны - в основном пожилых и людей с серьезными заболеваниями.