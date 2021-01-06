Зачем Иран захватил южнокорейский танкер в Персидском заливе

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Зачем Иран захватил южнокорейский танкер в Персидском заливе

Иран задержал южнокорейский танкер в Персидском заливе. На его борту - 20 членов экипажа и 7200 тонн этанола. Иранские СМИ сообщили, что судно загрязняло окружающую среду.

Но эксперты называют другую причину – иранские 7 миллиардов долларов, которые заморожены в южнокорейских банках из-за американских санкций.

В 2015 году Иран, США, Великобритания, Россия, Франция, Германия и Китай подписали соглашение, согласно которому с Тегерана сняли ограничения на долларовые сделки с оффшорными банковскими учреждениями и зарубежными филиалами американских компаний. В обмен Иран замораживал свои ядерные исследования.

Однако в 2018 году по инициативе Дональда Трампа США вышли из договора.

4 января 2021 года Иран объявил, что возобновляет производство обогащенного до 20% урана.