"Путин не смог бы придумать ничего лучше!" Как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий

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"Путин не смог бы придумать ничего лучше!" Как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий

В Вашингтоне сторонники президента Дональда Трампа попытались захватить Капитолий во время заседания, на котором утверждались результаты президентских выборов 2020 года.

Протестующие ворвались в здание и начали громить его. Законодателей эвакуировали, но позже они вернулись к работе и все же утвердили победу Джо Байдена.

В ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека. Десятки людей получили ранения - и сторонники Трампа, и полицейские.

Байден попросил Трампа призвать своих сторонников покинуть Капитолий, что он и сделал, но осуждать действия протестующих не стал.

"Твиттер" и "Фейсбук" заблокировали аккаунты Трампа из-за опасений, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Вечером полицейским удалось вытеснить сторонников Трампа из Капитолия, десятки их них были задержаны.