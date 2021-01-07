"Путин не смог бы придумать ничего лучше!" Как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий
В Вашингтоне сторонники президента Дональда Трампа попытались захватить Капитолий во время заседания, на котором утверждались результаты президентских выборов 2020 года.
Протестующие ворвались в здание и начали громить его. Законодателей эвакуировали, но позже они вернулись к работе и все же утвердили победу Джо Байдена.
В ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека. Десятки людей получили ранения - и сторонники Трампа, и полицейские.
Байден попросил Трампа призвать своих сторонников покинуть Капитолий, что он и сделал, но осуждать действия протестующих не стал.
"Твиттер" и "Фейсбук" заблокировали аккаунты Трампа из-за опасений, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.
Вечером полицейским удалось вытеснить сторонников Трампа из Капитолия, десятки их них были задержаны.
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