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Россия - родина носорогов и древних акул

Теперь на этом месте протекает река Тобол. На ее участке в Курганской области в 2004 году ныряльщики обнаружили это уникальное место. Они, совместно с учеными, поднимают со дна кости исчезнувших животных.