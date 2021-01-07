Россия - родина носорогов и древних акул
Россия - родина носорогов и древних акул
Шерстистые носороги и древние акулы некогда обитали в Западно-Сибирском ледниковом озере-море.
Теперь на этом месте протекает река Тобол. На ее участке в Курганской области в 2004 году ныряльщики обнаружили это уникальное место. Они, совместно с учеными, поднимают со дна кости исчезнувших животных.
Температура воздуха достигает -25°С, но видимость в воде зимой гораздо лучше, а река мельче - водолазы работают на глубине трех метров. Зона реки протяженностью всего в километр хранит кости животных возрастом от 66 млн лет до 11 тысяч лет.