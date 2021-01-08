Трамп уходит, но обещает вернуться

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Трамп уходит, но обещает вернуться

Президент США Дональд Трамп признал поражение на президентских выборах 2020 года и осудил тех, кто днем ранее штурмовал и разгромил здание Капитолия.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

Трамп более примирительным тоном призвал своих сторонников успокоиться, но пообещал, что не уходит из политической жизни США.