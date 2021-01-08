Трамп уходит, но обещает вернуться
Трамп уходит, но обещает вернуться
Президент США Дональд Трамп признал поражение на президентских выборах 2020 года и осудил тех, кто днем ранее штурмовал и разгромил здание Капитолия.
В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.
Трамп более примирительным тоном призвал своих сторонников успокоиться, но пообещал, что не уходит из политической жизни США.
Джо Байден станет 46-м президентом США в полдень 20 января, но на его инаугурацию Трамп не собирается.