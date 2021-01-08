Израиль вакцинирует население от коронавируса быстрее других стран. Как им это удается?
Израиль очень быстро вакцинирует население от коронавируса, опережая США и все европейские страны. С первых дней одобрения вакцины Pfizer, Израиль проводит массовую вакцинацию. К 8 января первую из двух прививок от Covid-19 получили около 20% жителей страны.
К февралю в стране собираются запустить программу "зеленый паспорт": те, у кого есть прививки, смогут не соблюдать карантин после путешествий или контактов с больными коронавирусом. А к концу марта правительство планирует привить всех жителей старше 16 лет.
Пока же в стране ужесточили карантинные меры из-за резкого роста случаев заражения.
Как устроена система вакцинации в Израиле и почему она работает так быстро? Об этом Русской службе Би-би-си рассказал глава национальной экспертной группы по борьбе с коронавирусом Ран Балисер.
Автор Анастасия Златопольская, редактор Юлия Умнякова.