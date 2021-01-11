Укол на ипподроме. В Британии от Covid-19 хотят привить всех взрослых к осени

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Укол на ипподроме. В Британии от Covid-19 хотят привить всех взрослых к осени

В Англии открыли семь хабов массовой вакцинации от Covid-19 - таким образом в стране увеличивают темпы прививания населения.

Людей массово прививают в самых неожиданных местах - от выставочных центров и футбольных стадионов до популярного у королевской семьи ипподрома.

На массовую вакцинацию возлагают огромные надежды в то время, как в стране растет число заражений и жертв “британского штамма” коронавируса.

К 11 января два миллиона жителей Британии уже привились от болезни.