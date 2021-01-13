Лиза Монтгомери: в США казнили женщину, вырезавшую ребенка из живота жертвы
Лиза Монтгомери: в США казнили женщину, вырезавшую ребенка из живота жертвы
В США казнили женщину, признанную виновной в жестоком убийстве беременной женщины.
Лиза Монтгомери стала первой с 1953 года женщиной, казненной по решению федеральных властей.
Ее адвокаты утверждали, что у нее был врожденный дефект головного мозга и что она страдала тяжелым психическим заболеванием в результате насилия, в том числе сексуального, со стороны отчима.
Администрация уходящего президента Дональда Трампа возобновила исполнение федеральных смертных приговоров прошлым летом.
С тех пор федеральные власти США казнили больше приговоренных к высшей мере наказания, чем все штаты вместе взятые. Казнь Монтгомери - 11-я по счету. Ожидается, что до инаугурации нового президента Джо Байдена 20 января казнят еще двух осужденных.