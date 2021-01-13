Лиза Монтгомери: в США казнили женщину, вырезавшую ребенка из живота жертвы

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Лиза Монтгомери: в США казнили женщину, вырезавшую ребенка из живота жертвы

В США казнили женщину, признанную виновной в жестоком убийстве беременной женщины.

Лиза Монтгомери стала первой с 1953 года женщиной, казненной по решению федеральных властей.

Ее адвокаты утверждали, что у нее был врожденный дефект головного мозга и что она страдала тяжелым психическим заболеванием в результате насилия, в том числе сексуального, со стороны отчима.

Администрация уходящего президента Дональда Трампа возобновила исполнение федеральных смертных приговоров прошлым летом.