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Переводчик для лая. В Южной Корее научились понимать эмоции собак

Корейский стартап начал продажу ошейников-переводчиков для собак. Теперь хозяева могут лучше понять, какие эмоции испытывают их питомцы.

В базе устройства Petpuls 10 тысяч звуковых записей собачьего лая, ее собирали в течение трех лет. Хозяева могут видеть в приложении на смартфоне не только настроение своего питомца, но и следить зауровнем их активности и качеством отдыха.