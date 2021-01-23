Акции в поддержку Навального по всей России. Видео
Акции в поддержку Навального по всей России. Видео
По всей России проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого задержали на паспортном контроле аэропорта Шереметьево, куда он прилетел спустя несколько месяцев лечения в Германии. Позже Навального арестовали на 30 суток.
По данным "ОВД-Инфо", к 12:30 по Москве на этих митингах задержали уже 237 человек.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции".