Акции в поддержку Навального по всей России. Видео

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Акции в поддержку Навального по всей России. Видео

По всей России проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого задержали на паспортном контроле аэропорта Шереметьево, куда он прилетел спустя несколько месяцев лечения в Германии. Позже Навального арестовали на 30 суток.

По данным "ОВД-Инфо", к 12:30 по Москве на этих митингах задержали уже 237 человек.