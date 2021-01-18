"Рэп против диктатуры": как в Таиланде музыка стала частью протеста
"Рэп против диктатуры": как в Таиланде музыка стала частью протеста
Одним из самых ярких голосов протестного движения в Таиланде стала рэп-группа Rap Against Dictatorship ("Рэп против диктатуры") . Протесты правительства и короля в стране не прекращаются с лета прошлого года, в них участвует в основном молодежь.
Группа даже сняла один из своих клипов во время митинга.
Несмотря на то, что в Таиланде доступ к видео рэперов в Youtube заблокирован, у него уже миллионы просмотров.Одну из участников группы грозит тюремный срок.