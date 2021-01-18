Подкаст "Что это было". Сколько судов ждет Навального в России?

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Подкаст "Что это было". Сколько судов ждет Навального в России?

В воскресенье Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком". Прямо на паспортном контроле оппозиционер был задержан. В понедельник суд на странном выездном заседании прямо в Химкинском отделении полиции постановил поместить его под стражу.

О том, как Навальный прилетел в Россию, как Навального задержали и как ему избрали меру пресечения, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.