Подкаст "Что это было". Как прошли акции в поддержку Навального?

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Подкаст "Что это было". Как прошли акции в поддержку Навального?

Субботние протесты в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в Москве и многих других городах стали самой массовой несогласованной акцией в России за последние годы.

Счет задержанным идет на тысячи, а следственный комитет уже заявил о том, что начинает проверку по фактам насилия против полицейских. Чем нынешние акции протеста отличались от предыдущих и какая реакция властей может за ними последовать? Своими впечатлениями и прогнозами делятся корреспонденты Русской службы Би-би-си Оксана Чиж и Сергей Горяшко.