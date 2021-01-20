Пять достижений президента Трампа за четыре года в Овальном кабинете
Пять достижений президента Трампа за четыре года в Овальном кабинете
Дональд Трамп стал первым президентом страны, которому дважды объявили импичмент.
Но есть несколько сфер, где Дональд Трамп добился успехов. Снижение уровня безработицы, вывод войск из Афганистана, назначение женщин на ключевые посты, многочисленные освобождения и помилования и 74 миллиона голосов на выборах в 2020 году - достаточно ли этого для восстановления "былого величия"?
О достижениях Дональда Трампа за его президентский срок - в этом видео.