Барак Обама о будущем Америки и своих мемуарах. Эксклюзивное интервью Би-би-си
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В эксклюзивном интервью британскому историку Дэвиду Олусоге бывший президент США Барак Обама рассказывает о своих долгожданных мемуарах.
Обама откровенно, взвешенно и подробно говорит о множестве вызовов, с которыми столкнулся на посту президента, а также рассуждает о давно существующих разногласиях в американском обществе, усугубившихся за прошедшие годы. По его мнению, понадобится нечто гораздо большее, чем одни выигранные выборы, чтобы объединить поляризованное американское общество.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого интервью исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.