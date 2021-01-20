Барак Обама о будущем Америки и своих мемуарах. Эксклюзивное интервью Би-би-си

Интервью доступно для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В эксклюзивном интервью британскому историку Дэвиду Олусоге бывший президент США Барак Обама рассказывает о своих долгожданных мемуарах.

Обама откровенно, взвешенно и подробно говорит о множестве вызовов, с которыми столкнулся на посту президента, а также рассуждает о давно существующих разногласиях в американском обществе, усугубившихся за прошедшие годы. По его мнению, понадобится нечто гораздо большее, чем одни выигранные выборы, чтобы объединить поляризованное американское общество.