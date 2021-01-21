Из приюта в Белый дом: каких питомцев привозили с собой в резиденцию президенты США?
Из приюта в Белый дом: каких питомцев привозили с собой в резиденцию президенты США?
Новый президент США Джо Байден переехал в Белый дом с двумя немецкими овчарками. Один из них станет первой собакой, которая попадет в Белый дом из приюта. Семья Байденов забрала Мейджора к себе еще в 2018 году.
Собаки были и у Обамы, и у Бушей, и у Клинтона, но не у предшественника Байдена. Вселившись в Белый дом без домашних животных, Трамп нарушил полуторавековую традицию.