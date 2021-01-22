Подкаст "Американский пирог". Назад в будущее
20 января Джо Байден стал 46-м президентом США. Церемония инаугурации в Вашингтоне прошла без эксцессов. И одно это уже можно считать событием, так как бурный январь давал основания ожидать чего угодно – от демарша Дональда Трампа до вооруженных бунтов его сторонников. Однако Трамп, так и не признавший своего поражения, мирно улетел из Белого дома на вертолете.
Как Америка оказалась в новой реальности – реальности захвата Капитолия бунтовщиками 6 января и объявления повторного импичмента их вдохновителю Дональду Трампу, – ведущая подкаста "Американский пирог" Лиза Фохт обсуждает с собственным корреспондентом Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Кириллом Беляниновым.
Подкаст "Американский пирог" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.