Из-за пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

В результате пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли как минимум 15 человек, пятеро были госпитализированы.

В здании проведены обыски, задержаны четыре человека, включая владельца помещения.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил место пожара и назвал случившееся "страшной трагедией". Он объявил государственный траур 23 января.

Зеленский также признал, что власти не знают, сколько в стране таких объектов.

Точной причины пожара пока не установлено.