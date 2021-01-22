Из-за пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли 15 человек
Из-за пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли 15 человек
В результате пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли как минимум 15 человек, пятеро были госпитализированы.
В здании проведены обыски, задержаны четыре человека, включая владельца помещения.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил место пожара и назвал случившееся "страшной трагедией". Он объявил государственный траур 23 января.
Зеленский также признал, что власти не знают, сколько в стране таких объектов.
Точной причины пожара пока не установлено.
"Выкинула из окна троих пожилых людей". Главное о пожаре в доме престарелых в Башкирии
В частном доме престарелых в Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек. Сотрудница спасла троих постояльцев, эвакуировав их через окно. Остальные были лежачие - спасти их в одиночку женщина не смогла.