Снежки, ОМОН и задержания: как прошел день протестов в России

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Снежки, ОМОН и задержания: как прошел день протестов в России

По всей России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, который находится под арестом в СИЗО "Матросская тишина". По данным "Белого счетчика", только в Москве протестовать вышли 20 тысяч человек. Всего в России, по данным "ОВД-Инфо", задержали более двух тысяч.

В Москве люди начали собираться на Пушкинской площади, а затем направились в сторону Манежной и Лубянской площадей. Вечером протестующие пришли к "Матросской тишине", где продолжились задержания.