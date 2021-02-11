Подкаст "Что это было". Как российские власти ловят и наказывают протестующих

После протестов конца января - начала февраля в поддержку Алексея Навального российские власти развернули кампанию по поиску участников этих акций и привлечению их к ответственности. Как ищут участников митингов, способен ли административный арест остудить пыл протестующих и какие уроки силовики извлекли из "болотного" и "московского дел"? Об этом в новом выпуске подкаста "Что это было" рассказывают корреспонденты Русской службы Би-би-си Андрей Захаров, Наталия Зотова и Елизавета Фохт. Ниже можно найти упомянутые в выпуске материалы.