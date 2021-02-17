Подкаст "Что это было". Почему все говорят про Clubhouse?

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Подкаст "Что это было". Почему все говорят про Clubhouse?

Новая социальная сеть Clubhouse переживает бум популярности. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, готов ли Владимир Путин пообщаться через Clubhouse с Илоном Маском. А ведущего Владимира Соловьева Clubhouse уже заблокировал.

Как устроен Clubhouse, в чем секрет его успеха и станет ли эта соцсеть новым Facebook? В новом выпуске подкаста “Что это было” на эти вопросы отвечает соведущий подкаста "Короче" и завсегдатай Clubhouse Павел Осовцов.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.