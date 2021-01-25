Петарды, водометы и поджоги. В Нидерландах протестуют против коронавирусных ограничений
Петарды, водометы и поджоги. В Нидерландах протестуют против коронавирусных ограничений
В Нидерландах люди протестуют против новых мер, связанных с Сovid-19. С 23 января в стране впервые со времен Второй мировой войны действует комендантский час. Штраф за его нарушение - 95 евро.
Акцию несогласных с такими ограничениями полиции пришлось разгонять водометами, после того как в сторону стражей порядка полетели камни и петарды.
Более 100 человек арестованы.
С начала пандемии в Нидерландах зафиксировано более 949 тысяч случаев коронавируса, умерли более 13,5 тысяч человек.