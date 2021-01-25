Петарды, водометы и поджоги. В Нидерландах протестуют против коронавирусных ограничений

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Петарды, водометы и поджоги. В Нидерландах протестуют против коронавирусных ограничений

В Нидерландах люди протестуют против новых мер, связанных с Сovid-19. С 23 января в стране впервые со времен Второй мировой войны действует комендантский час. Штраф за его нарушение - 95 евро.

Акцию несогласных с такими ограничениями полиции пришлось разгонять водометами, после того как в сторону стражей порядка полетели камни и петарды.

Более 100 человек арестованы.