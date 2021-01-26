Десять лет после революции в Египте. Что изменилось в стране?

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Десять лет после революции в Египте. Что изменилось в стране?

Десять лет назад "арабская весна" навсегда изменила политический ландшафт Египта. С поста президента в результате протестов был свергнут Хосни Мубарак.С тех пор в стране прошли первые в ее истории демократические выборы и умер в зале суда первый демократически избранный президент.

Страну неоднократно охватывали массовые протесты, а власть вернулась в руки ставленника военных.