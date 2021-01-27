Обыски у Навальных и их сторонников. Видео

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Обыски у Навальных и их сторонников. Видео

В квартирах Алексея Навального - в Марьино, где находится его брат Олег Навальный, и на "Автозаводской", где находится жена политика Юлия Навальная - прошли обыски. В квартиру к Юлии Навальной не пускали адвоката, а силовики взломали дверь.

По словам директора ФБК (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Ивана Жданова, обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Полицейские пришли и к другим сторонникам Навального, в том числе к главе московского штаба Навального Олегу Степанову, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой и другим.