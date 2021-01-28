"Это такое шаманство": Вырыпаев и Троицкий о своих именах в "группе риска"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Это такое шаманство": Вырыпаев и Троицкий о своих именах в "группе риска"

27 января полиция одновременно нагрянула с обысками более чем по десяти адресам в Москве, тем или иным образом связанным с Алексеем Навальным и с протестами в его поддержку. Соратники Навального сообщили, что обыски идут по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акций 23 января.

По этому уголовному делу на 48 часов были задержаны брат оппозиционера Олег Навальный, соратница политика Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин опубликовал часть протокола ее допроса. Согласно этой копии, следователь спросил ее, знакома ли она не только с Алексеем Навальным и его соратниками, но и, например, с Дмитрием Глуховским, Татьяной Лазаревой, Александрой Бортич, Варварой Шмыковой, Артемием Троицким, Иваном Вырыпаевым (это известные актеры, телеведущие, журналисты).