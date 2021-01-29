История мема: что за варежки Берни Сандерс надел на инаугурацию Байдена

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История мема: что за варежки Берни Сандерс надел на инаугурацию Байдена

Фото в шерстяных варежках на инаугурации Джо Байдена принесло левому сенатору Берни Сандерсу почти 2 млн долларов. Заказы на майки и стикеры со ставшей мемом фотографией продолжают поступать, а вырученные деньги политик планирует отдать нуждающимся.

Сделавшая рукавицы учительница из Вермонта Джен Эллис тоже получила несколько тысяч заказов, но выполнять их не торопится. "Я больше не занимаюсь варежками", - сказала она в интервью Би-би-си.

Узнав о популярности мема, Эллис все же сшила несколько пар и теперь продает их на аукционах. "В выходные я сделала несколько пар для благотворительности", - рассказывает она. Доходы от продажи первой пары отдадут вермонтской организации для молодежи ЛГБТК+, деньги от продажи второй уйдут на нужды НКО по спасению бездомных собак.