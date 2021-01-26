Подкаст "Что это было". Какими будут санкции ЕС против России из-за Навального?
Подкаст "Что это было". Какими будут санкции ЕС против России из-за Навального?
Министры иностранных дел стран Евросоюза осудили арест Алексея Навального и задержание тысяч участников акций в его поддержку. Новые санкции против Москвы тоже обсуждались, но вводить их или нет решают не министры, а лидеры стран Евросоюза.
Корреспондент Русской службы Би-би-си по европейским делам Юри Вендик объясняет, насколько эффективными инструментами давления на Москву располагает ЕС и захочет ли их применить.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.