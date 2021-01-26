Подкаст "Что это было". Какими будут санкции ЕС против России из-за Навального?

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Подкаст "Что это было". Какими будут санкции ЕС против России из-за Навального?

Министры иностранных дел стран Евросоюза осудили арест Алексея Навального и задержание тысяч участников акций в его поддержку. Новые санкции против Москвы тоже обсуждались, но вводить их или нет решают не министры, а лидеры стран Евросоюза.

Корреспондент Русской службы Би-би-си по европейским делам Юри Вендик объясняет, насколько эффективными инструментами давления на Москву располагает ЕС и захочет ли их применить.