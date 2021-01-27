Палестинский диджей арестована за техно-вечеринку у мечети

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Палестинский диджей арестована за техно-вечеринку у мечети

DJ Sama была задержана после рейва у мечети в конце декабря. Известная палестинская техно-диджей играла свой сет в Наби Муса - этот комплекс находится недалеко от Иерихона на Западном берегу реки Иордан, где, по легенде, захоронен пророк Моисей или Муса.

Инцидент вызвал возмущение верующих мусульман, девушке стали угрожать в социальных сетях.

После восьми дней лишения свободы DJ Sama была отпущена под залог. Ей предъявили обвинения в осквернении святого места и нарушении правил карантина.

"Я уважаю все религии, и у меня даже в мыслях не было кого-то оскорбить. Никто не говорил мне, что там все святое", - признается Сама.

"В случае Самы только она оказалась виновной. А те, кто выдали ей разрешение, и те, кто ворвались в святое место и стали ломать мебель, не были наказаны", - считает палестинский правозащитник Аммар Аль-Двайк.

Кроме того, правозащитник обеспокоен опасностью нарастания конфликта. "Некоторые религиозные авторитеты использовали сложившуюся ситуацию для подстрекательства и нападения на другие слои общества - либералов или нерелигиозных".

Согласно иорданскому уголовному кодексу 1960-го года, который действует на территории Палестинской автономии, мера пресечения за осквернение святого места может достигать двух лет лишения свободы.