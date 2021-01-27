Рок-пузыри против Covid-19: группа Flaming Lips сделала уникальное шоу по всем правилам пандемии

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Рок-пузыри против Covid-19: группа Flaming Lips сделала уникальное шоу по всем правилам пандемии

Группа The Flaming Lips дала два уникальных концерта в Оклахоме. Посетители на протяжении всего шоу находились в надувных шарах. Организаторы называют их "космическими" пузырями.

Сама группа начала использовать такие шары в выступлениях на сцене задолго до начала пандемии. А теперь в пузыри поместили и зрителей.