Рок-пузыри против Covid-19: группа Flaming Lips сделала уникальное шоу по всем правилам пандемии
Рок-пузыри против Covid-19: группа Flaming Lips сделала уникальное шоу по всем правилам пандемии
Группа The Flaming Lips дала два уникальных концерта в Оклахоме. Посетители на протяжении всего шоу находились в надувных шарах. Организаторы называют их "космическими" пузырями.
Сама группа начала использовать такие шары в выступлениях на сцене задолго до начала пандемии. А теперь в пузыри поместили и зрителей.
Солист группы Уэйн Коин утверждает, что для зрителей сейчас "это более безопасное времяпрепровождение, чем поход в магазин за продуктами".